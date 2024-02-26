Подмосковье 26 февраля 2024, 15:58 Юные спортсменки из Лобни стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо Unsplash

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Спортсменки из центра боевых искусств «Молодая гвардия» приняли участие во всероссийском турнире по тхэквондо «Кубок Ярослава Мудрого». Они завоевали серебряную и бронзовую медали.

Лобненские тхэквондистки показали отличные результаты. В сложном соперничестве Екатерина Мартынова завоевала серебряную медаль. Екатерина Чугунова заняла почетное третье место и забрала бронзу.

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Турнир состоялся в Ярославле. В нем приняло участие около тысячи спортсменов из сильнейших клубов страны.

Центр боевых искусств «Молодая гвардия» находится в Лобне на улице Пушкина, 4к1. В центре постоянно ведется набор спортсменов.

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