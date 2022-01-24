Юные спасатели из Подольска стали призерами соревнований по спорттуризму на лыжах

Юные спасатели Подольска стали призерами соревнований по спортивному туризму на лыжах. Об этом сообщили в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» во «ВКонтакте».

Московские областные и межрегиональные соревнования по спортивному туризму на лыжах проходили 22 января. В заезде участвовали воспитанники любительского объединения «Юный спасатель».

«Ребята соревновались на втором и четвертом классах дистанций. Владимир Т. и Алексей В. показали третье и второе время в своей возрастной группе», — написали в группе.

Источник фото: vk.com/mcmaximum

Четвертое и седьмое места удалось взять Маше Т. и Кириллу К. Юных спасателей поздравили с призовыми местами и пожелали им дальнейших побед.