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    24 января 2022, 01:57

    Юные спасатели из Подольска стали призерами соревнований по спорттуризму на лыжах

    Дарья Бунякова

    Юные спасатели Подольска стали призерами соревнований по спортивному туризму на лыжах. Об этом сообщили в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» во «ВКонтакте».

    Московские областные и межрегиональные соревнования по спортивному туризму на лыжах проходили 22 января. В заезде участвовали воспитанники любительского объединения «Юный спасатель».

    «Ребята соревновались на втором и четвертом классах дистанций. Владимир Т. и Алексей В. показали третье и второе время в своей возрастной группе», — написали в группе.

    Источник фото: vk.com/mcmaximum

    Четвертое и седьмое места удалось взять Маше Т. и Кириллу К. Юных спасателей поздравили с призовыми местами и пожелали им дальнейших побед.