Многочасовые тренировки и умение общаться под водой. Юные синхронистки из Балашихи поделились секретом мастерства

Девятилетние синхронистки из Балашихи выступили на турнире «Русская матрешка» в Чехове. Они стали самыми юными участницами соревнований.

На турнире «Русская матрешка» пловчихи из Балашихи не смогли выдержать конкуренцию с более опытными спортсменками. Однако девушки говорят, что не расстроились, ведь теперь они знают, к чему стремиться.

«Мы выступили хорошо, поддержки у нас были отличные. И хотя мы заняли последнее место, мы гордимся собой, и наш тренер тоже гордится нами», — сказала пловчиха-синхронистка Анастасия Кожина.

Источник фото: телеканал «360»

Синхронистки тренируются по несколько часов в день. Особое внимание уделяется растяжке и акробатике. И только потом можно переходить к упражнениям на воде. Один из сложнейших элементов — поддержка, в которой участвует вся группа.

Настя Кожина — лидер команды — работает в паре. По ее словам, самое сложное в дуэте не нарушить синхронность. Для этого пришлось даже научиться общаться под водой.

Источник фото: телеканал «360»

Анастасия ходит на тренировки пять дней в неделю. И хотя девочка мечтает стать мастером спорта, в будущем хочет работать врачом. Она с успехом совмещает учебу и спорт, в школе получает только пятерки. Но так получается далеко не у всех.

Мастер спорта по синхронному плаванию и тренер Полина Прокопенко — многократная чемпионка России. Она надеется, что ее ученицы пойдут еще дальше. Большой шаг они уже сделали: у всей команды первый юношеский разряд.