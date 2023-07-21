Подмосковье 21 июля 2023, 09:00 Юные шахматисты из новых регионов России приехали в Подмосковье для участия в Кубке Сергея Карякина Unsplash

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Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что на участие в Кубке, названном его именем, в Подмосковье приехали 60 детей из новых регионов России. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Вместе с Дмитрием Пирогом (боксер — прим. ред.) была утренняя зарядка с детьми, чуть-чуть поиграл в шахматы потом с ними. Замечательно, что приехали дети, подготовили для них шахматные, спортивные мастер-классы, подготовили экскурсионную большую программу. Дети в основном из Донецка, но есть и из других прифронтовых городов — из Горловки, Макеевки и других», — отметил глава региональной федерации шахмат.

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В 2023 году Кубок Сергея Карякина пройдет в три этапа. Первая часть, которую посвятили международному дню шахмат, состоится 22 июля в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. Второй этап запланировали на 13 августа в Домодедове. Заключительную часть проведут 3 сентября в усадьбе «Гребнево» в Щелкове.

Участники каждого этапа сыграют турнир по быстрым шахматам с контролем 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход. Особенностью турнира является проведение всех игр под открытым небом. Для зрителей и посетителей парков в дни проведения Кубка организуют интерактивную программу и автограф-сессию с Сергеем Карякиным.

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