Юные робототехники из Люберец вошли в тройку лучших на европейском фестивале

«В этом году он проходил в онлайн-формате. В финале было представлено более 20 номинаций, в каждой — по 50-70 участников. Команда «Квазар» из Люберец, в которую вошли Артем Хиценко и Владимир Борисов, заняла третье место в номинации «HELLO, ROBOT! HR LEGO РобоПутешественник», — рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Для Люберец это первое призовое место, полученное на таком фестивале. Ружицкий также поздравил мальчиков и их педагога.

Несколько дней назад стало известно, что Подмосковье вошло в топ-3 по количеству победителей Всероссийский школьного конкурса «Большая перемена». Дети привезли с собой 43 диплома победителя. Ученикам 11-х классов вручили по миллиону рублей, а 9–10-х — по 200 тысяч. Средства направят на развитие образовательной среды.