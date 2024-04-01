Подмосковье 01 апреля 2024, 13:56 Юные пианисты из Лобни победили на международном конкурсе искусств Медиасток.рф

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Воспитанники объединения «Звуки музыки» из Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» успешно выступили на международном конкурсе искусств «Искры талантов». Юных пианистов наградили дипломами конкурса.

Участниками музыкального состязания стали Екатерина Буданова, Даниил Якушев, Артем Емельянов, Артем и Елизавета Распутько. Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства, получив два диплома 1-й степени и еще два диплома 3-й степени.

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Музыканты занимаются под руководством педагога Рузанны Ерицян. Она также получила благодарность за подготовку лауреатов конкурса.

Дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов» находится в Лобне по адресу: улица Победы, 9. Там работают кружки и секции различной направленности, которые работают в том числе на бюджетной основе.

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