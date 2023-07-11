Подмосковье 11 июля 2023, 23:22 Юные патриоты сыграли в «Зарницу» в финальный день военно-патриотических сборов в Подольске Финал Межрегиональных военно-патриотических сборов состоялся в Подольске Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Слет участников военно-патриотических организаций, который проходит в Подольске, близится к концу. Сегодня, 11 июля, в рамках финального дня новых юнармейцев торжественно приняли в ряды «Юнармии». Также для участников сборов организовали легендарную советскую игру «Зарница».

Эту игру придумала сельская учительница из Пермского края Зоя Кротова в начале 60-х. Ей захотелось «оживить» пионерскую работу, и так появилась «Зарница», в которую потом еще десятилетиями будут играть советские школьники. Участники Межрегиональных военно-патриотических сборов тоже смогли погрузиться в атмосферу этой игры.

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Руководитель юнармейского отряда СОШ № 4 округа Домодедово Андрей Кузнецов рассказал «360», что его подопечным выпал этап «радиосвязь и топография», с которым они успешно справились.

«У нас был этап — радиосвязь и топография. Их задача — развернуть полевой телефон. Установить по нему связь. Далее расшифровать шифровку при помощи азбуки Морзе и передать по полевому телефону. После чего ребята передавали по флажковой азбуке зашифрованный код, который они разгадали», — поделился Кузнецов.

Сборы стартовали в Подмосковье 4 июля. В них приняли участие ребята 14-18 лет из военно-патриотических объединений Московской и Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и ЛНР.

Девять дней участники слета жили в настоящих полевых условиях. Рядом с ними были опытные наставники, которые обучали их новым полезным навыкам: ориентироваться на местности, понимать азбуку Морзе, оказывать первую медицинскую помощь. Кроме этого, для ребят подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу.

Завтра юные патриоты отправятся домой.