Подмосковье 19 августа 2023, 14:14 Юные патриоты и волонтеры Химок посетили военно-технический форум «Армия» в Кубинке Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Кубинке проходит международный военно-технический форум «Армия-2023» — масштабная выставка разработок оборонно-промышленного комплекса России. Его посетили воспитанники патриотической организации «Сова» из Химок, а также активисты местных отделений «Волонтеров Подмосковья», «Молодой гвардии» и «Единой России».

Ребят познакомились с инновационными технологиями в сфере ОПК — от военной формы до современных танков и самолетов. Кроме того, школьники посетили главный храм ВС России и музей «Дорога Памяти. 1418 шагов к Победе»

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Также на форуме выступают и химкинские предприятия. Сотрудники научного центра «Фармзащита» продемонстрировали авторские разработки в сфере лекарстве, антидотов, радиопротекторов и службы крови. А НПО имени С. А. Лавочкина представили макет первой в России станции для исследования лунного грунта.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Предприятия из Химок являются неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса России. Их достижения доказывают высокий уровень квалификации наших специалистов. Для поддержки наших ученых реализуем программу губернатора Андрея Юрьевича Воробьева „Социальная ипотека“. За последние годы сертификат на покупку жилья уже получили 48 молодых ученых», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Кроме того, форум посетил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел представленные экземпляры и пообщался с производителями оборонно-промышленного комплекса региона.

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