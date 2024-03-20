Подмосковье 20 марта 2024, 15:13 Юные орнитологи Подмосковья поддержали всероссийскую перепись воробьев Комитет лесного хозяйства МО

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Школьные лесничества «Бересклет» и «Лесная братва» поучаствовали во всероссийской переписи воробьев. Юные орнитологи посчитали птиц в 208 точках Подмосковья.

Как рассказали в подмосковном комитете лесного хозяйства, перепись прошла в 84 регионах страны. Всего подсчитали 167 217 домовых и полевых воробьев.

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Команды юных исследователей сделали фотографии и записали результаты своих наблюдений в специальную книгу.

Итоги переписи подвели 20 марта в Международный день воробья.

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