20 марта 2024, 15:13
Юные орнитологи Подмосковья поддержали всероссийскую перепись воробьев
Школьные лесничества «Бересклет» и «Лесная братва» поучаствовали во всероссийской переписи воробьев. Юные орнитологи посчитали птиц в 208 точках Подмосковья.
Как рассказали в подмосковном комитете лесного хозяйства, перепись прошла в 84 регионах страны. Всего подсчитали 167 217 домовых и полевых воробьев.
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Команды юных исследователей сделали фотографии и записали результаты своих наблюдений в специальную книгу.
Итоги переписи подвели 20 марта в Международный день воробья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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