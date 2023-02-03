Подмосковье 03 февраля 2023, 09:19 Юные музыканты выступили на этапе фестиваля «Серебряный олень» в Одинцове

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Очередной этап ежегодного фестиваля-конкурса «Серебряный олень» прошел в Одинцове. На сцене культурно-досугового центра «Заречье» выступили юные солисты и творческие коллективы — участники номинации «Инструментальное искусство».

Конкурс проходит в нескольких возрастных категориях. В младшей выступают дети до семи лет. В старшей — от 14 до 16. Большинство участников не новички и имеют солидный музыкальный опыт, некоторые и вовсе играют на нескольких инструментах.

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«Занимаюсь девять лет. Это последний год. Играю в ансамбле и в оркестре. С оркестром мы ездим по разным городам на гастроли. С этим ансамблем — по конкурсам России», — рассказал участник фестиваля «Серебряный олень» Герман Василиотти.

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По итогам конкурса жюри определило лауреатов. Победителям вручили грамоты и памятные подарки.

«Конкурс интересен тем, что <...> каждый преподаватель, руководитель может после конкурсных выступлений пообщаться с нашим жюри и узнать дальнейший правильный вектор [развития] своего подопечного», — сказал режиссер Одинцовского центра культурного развития Андрей Лобачевский.

На этом фестиваль не заканчивается. Следующие этапы пройдут в ближайшее время. Конкурсанты поборются за звание лучшего в следующих направлениях: хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество, эстрадный-джазовый вокал и многое другое. Финальный гала-концерт пройдет 1 апреля в культурно-досуговом центре «Заречье».

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