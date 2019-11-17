Юные музыканты Подмосковья выступили на культурном форуме в Петербурге

Победители губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» выступили на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ). Они приняли участие в гала-концерте стипендиатов благотворительного фонда «Новые имена».

Талантливым ребятам из Московской области представилась уникальная возможность выступить на одной сцене с именитыми музыкантами России.

Источник фото: телеканал «360»

По словам советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой, в этом году фонд «Новые имена» получил грант президента России на региональные программы. Президентом благотворительного фонда «Новые имена» является народный артист России Денис Мацуев.

«Эксперты фонда провели прослушивания в нескольких городах Подмосковья и отобрали лучших из лучших. 10 учеников подмосковных школ искусств получили отдельное поощрение — грант губернатора в размере 1,5 миллиона рублей на индивидуальную программу обучения. 15 ребят стали стипендиатами «Новых имен»», — подчеркнула Нармин Ширалиева, советник губернатора Московской области по культуре.

После гала-концерта состоялось открытие мультимедийной выставки «Фестивали искусств Подмосковья». Также в рамках форума министр культуры Подмосковья Елена Харламова презентовала проект «Музея-усадьбы Даровое Ф. М. Достоевского» в Зарайске. Он будет реализован во исполнение указа президента Владимира Путина о подготовке к празднованию 200-летия великого писателя. В состав музея войдут сама усадьба, где Федор Достоевский провел детские годы, деревня Даровое, «Маменький пруд», липовая и Федины рощи, сад.

Источник фото: телеканал «360»

Елена Харламова отметила, что самое главное при сохранении, воссоздании и музеефикации усадьбы Даровое — максимально учесть интересы местного населения и экспертные мнения достоевсковедов. Кроме того, по мнению министра, важно сохранить исторический ландшафт и строго соблюдать устанавливаемые охранные зоны.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 14 по 16 ноября. Его основная тема в этом году: «Культурные коды в условиях глобализации».