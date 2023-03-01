Подмосковье 01 марта 2023, 16:41 Юные музыканты из Воскресенска победили в 5 номинациях на фестивале творчества в Санкт-Петербурге

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Воспитанники детской музыкальной школы № 2 из Восресенска успешно выступили на XVI Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного и народного творчества «Русская сказка» в Санкт-Петербурге. Ребята победили в пяти номинациях.

Конкурс проходил с 23 по 26 февраля в концертном зале «Санкт-Петербург». Жюри оценило уровень подготовки юных музыкантов из Воскресенска и высокий профессионализм преподавателей. О результатах конкурса можно узнать на сайте управления культуры администрации городского округа Воскресенск.

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Международный конкурс-фестиваль «Русская сказка» существует уже более 10 лет. Он проходит при информационной поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, при поддержке Международной академии музыки Елены Образцовой, Санкт-Петербургской академии последипломного образования, международного общества «Друзья Русского музея», Российского этнографического музея, Союза художников Санкт-Петербурга, межрегионального союза концертных деятелей, творческого объединения «Ленконцерт» и организации «Палата ремесел».

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