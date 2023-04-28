28 апреля 2023, 12:17
Юные музыканты из Солнечногорска победили на всероссийском фестивале «Зажигаем звезды»
Юные музыканты из Солнечногорска успешно выступили на всероссийском фестивале «Зажигаем звезды». Пять ребят стали победителями конкурса.
На фестивале «Зажигаем звезды» отличились воспитанники вокальных коллективов Центра культурного и спортивного развития из Солнечногорска. Тимофей Ластовка выиграл Гран-при конкурса. Дарья Гражданкина стала лауреатом первой степени, Анастасия Щербакова — лауреатом второй степени, а Анна Колдоркина и Екатерина Шилина — лауреатами третьей степени.
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Выступления ребят оценивало экспертное жюри, в составе которого была солистка знаменитой группы «Лицей» Анастасия Макаревич.
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