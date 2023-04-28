Подмосковье 28 апреля 2023, 12:17 Юные музыканты из Солнечногорска победили на всероссийском фестивале «Зажигаем звезды»

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Юные музыканты из Солнечногорска успешно выступили на всероссийском фестивале «Зажигаем звезды». Пять ребят стали победителями конкурса.

На фестивале «Зажигаем звезды» отличились воспитанники вокальных коллективов Центра культурного и спортивного развития из Солнечногорска. Тимофей Ластовка выиграл Гран-при конкурса. Дарья Гражданкина стала лауреатом первой степени, Анастасия Щербакова — лауреатом второй степени, а Анна Колдоркина и Екатерина Шилина — лауреатами третьей степени.

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Выступления ребят оценивало экспертное жюри, в составе которого была солистка знаменитой группы «Лицей» Анастасия Макаревич.

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