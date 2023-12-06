Подмосковье 06 декабря 2023, 16:24 Юные музыканты из Химок победили на международном конкурсе «Теремок»

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Воспитанники Центральной детской школы искусств в Химках стали лауреатами Международного детско-юношеского музыкального конкурса «Теремок». Фестиваль прошел в «Академии талантов» в Санкт-Петербурге.

Химчане Михаил Сокол, Максим Головинский, Спиридон Хатзидимитриадис и ансамбль «Унисон балалаечников» стали лауреатами первой степени конкурса. Евгений Овчинников и Сергей Александров стали вторыми, а третье место заняли солисты Семен Сальников и Дмитрий Выдрин.

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«Победа на таких конкурсах приносит не только славу отдельным исполнителям, но и способствует обогащению культуры города и его образовательных учреждений. Ученики нашей школы — настоящие звезды, и все мы бесконечно ими гордимся», — поделилась муниципальный депутат городского округа Химки, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Вместе с тем группа «6 струн» в составе Евгения Овчинникова и Спиридона Хатзидимитриадисова стала лучшей в номинации среди ансамблей. Дуэт Максима Головинского и Дмитрия Выдрина — Сon brio занял второе место.

Кроме того, конкурсанты поучаствовали в круглых столах и мастер-классах от солистов группы «Терем-квартет». Также перед юными музыкантами выступили с концертом заслуженные артисты России Андрей Смирнов и Андрей Константинов, а также композитор и преподаватель Санкт-Петербургского колледжа имени Римского-Корсакова Владимир Конов.

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