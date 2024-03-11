Подмосковье 11 марта 2024, 16:18 Юные музыканты и танцоры из Воскресенска представили в подарок к 8 Марта концертную программу Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске в преддверии Международного женского дня воспитанники Детской школы искусств устроили настоящий праздник для своих мам, бабушек, сестер и всех представительниц прекрасного пола. В структурном подразделении детской школы искусств № 5 состоялся концерт «Мелодия весны».

Открыл праздник хор подготовительного отделения «Жаворонок» под умелым руководством Надежды Быковой. Юные исполнители продемонстрировали исполнили композиции на различных музыкальных инструментах — от фортепиано до гитары. Особенно запомнились зрителям танцевальные номера.

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В детской музыкальной школе № 2 поздравить женщин тоже не забыли. Для мам, бабушек, сестер и всех дам провели программу «Самая любимая, родная». Учащиеся школы подготовили музыкальные номера, каждый из которых был посвящен виновницам праздника.

Зрители с восхищением и теплотой встречали каждое выступление, даря юным артистам аплодисменты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта семью Героя России, который сейчас защищает страну на СВО.

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