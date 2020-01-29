    29 января 2020, 16:12

    Юные математики из Солнечногорска победили на международной олимпиаде

    Артем Мельников, Юлия Смирнова

    Юные жители Солнечногорска победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике, которая прошла в Республике Беларусь.
    Юные математики из Солнечногорска победили на международной олимпиаде

    Международная олимпиада по ментальной арифметике «Хрустальный абакус» в этом году собрала более 150 участников из разных стран. В в их числе — юные жители городского округа Солнечногорск.

    Солнечногорские ребята не только приняли участие в математических состязаниях, но и стали призерами. В этом году олимпиада прошла в Минске.

    Юные математики из Солнечногорска победили на международной олимпиаде | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    От городского округа Солнечногорск участие в олимпиаде приняли 18 ребят. Они одновременно решали примеры, играли на музыкальных инструментах и показывали приемы карате.

    Все маленькие солнечногорцы стали медалистами, а двое — Владимир Колотилов и Владимир Князев — удостоились званий суперчемпионов олимпиады «Хрустальный абакус».

    Юные математики из Солнечногорска победили на международной олимпиаде | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Абакус — это название древней счетной доски для арифметических действий.