Юные математики из Солнечногорска победили на международной олимпиаде

Юные жители Солнечногорска победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике, которая прошла в Республике Беларусь.

Международная олимпиада по ментальной арифметике «Хрустальный абакус» в этом году собрала более 150 участников из разных стран. В в их числе — юные жители городского округа Солнечногорск.

Солнечногорские ребята не только приняли участие в математических состязаниях, но и стали призерами. В этом году олимпиада прошла в Минске.

Источник фото: телеканал «360»

От городского округа Солнечногорск участие в олимпиаде приняли 18 ребят. Они одновременно решали примеры, играли на музыкальных инструментах и показывали приемы карате.

Все маленькие солнечногорцы стали медалистами, а двое — Владимир Колотилов и Владимир Князев — удостоились званий суперчемпионов олимпиады «Хрустальный абакус».

Источник фото: телеканал «360»

Абакус — это название древней счетной доски для арифметических действий.