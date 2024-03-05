Подмосковье 05 марта 2024, 18:30 Юные лобненцы стали лучшими на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Unsplash

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В Московской области состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В нем приняли участие белее 200 учеников из городского округа Лобня.

По результатам в число победителей вошли представители двух лобненских школ. Ребята стали лучшими по французскому языку и истории. Теперь они представят свой город на финальном этапе олимпиады.

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Отметим, что крупнейшая учебная олимпиада в стране проводится ежегодно и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников выдаются дипломы с четырехлетним сроком действия, которые предоставляют право на поступление в любой вуз России без вступительных экзаменов по выбранной специальности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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