Подмосковье 12 января 2023, 16:35 Юные лесоводы из Сергиева Посада сняли более 10 тысяч рекламных объявлений с деревьев

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Участники школьного лесничества «Крепкий орешек», организованного на базе Шеметовской школы в Сергиевом Посаде, избавили деревья от более 10 тысяч рекламных объявлений. Руководил мероприятием старший участковый лесничий филиала «Мособллеса» Юрий Самарин.

«Деревья — это не рекламная витрина. Размещение рекламных щитов на деревьях наносит большой вред стволовой части и ухудшает дальнейший рост. Сергиево-Посадское лесничество напоминает о незаконности действий при развешивании или креплении рекламных конструкций на деревьях», — пояснил Юрий Самарин.

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Мероприятие проходило на территории Хомяковского участкового лесничества.

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