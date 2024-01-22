22 января 2024, 16:56
Юные каратисты из Лобни завоевали 25 медалей на областном турнире
Юные каратисты из Лобни завоевали две золотые, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей на областном турнире. Состязания прошли 21 января.
Открытый турнир по каратэ проходил в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье». Городской округ Лобня на состязаниях представили 40 спортсменов начального и среднего уровня. Ребята продемонстрировали свои навыки в дисциплинах «ката» и «кумитэ».
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Напомним, что в Лобне сегодня работают около 20 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно выступают на турнирах и соревнованиях разного уровня, где стабильно показывают хорошие результаты. Поддерживает развитие спорта в городском округе и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ранее он сообщил, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Лобня
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