Настоящая сенсация. Юные исследователи из Подмосковья нашли новый остров в Арктике

Последние несколько дней все СМИ трубят — школьники из Чувашии открыли новый остров в Арктике. Однако среди группы исследователей были и ребята из Подмосковья — ученики дедовского лицея. Подробнее об открытии нового острова и о том, какой вклад дедовские школьники вносят в развитие мировой географии узнала корреспондент «360».

Чтобы его найти, они использовали данные спутников: остров настолько мал, по сравнению с огромным материком, что на обычной карте или глобусе его не отметили бы даже точкой. А первооткрывателями стали шесть обычных подростков. Среди них — 15-летние дедовчанки Ариана и Даша.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы нашли остров, используя снимки спутников и российских, и зарубежных. Между островом и мысом образовался пролив, и мы заметили это с помощью снимков», — сообщила Дарья Новожилова.

Остров образовался из-за глобального потепления, уверены школьники. Все просто: из-за таяния ледников воды становится больше, она размывает сушу, и от цельной земли отделяются отдельные участки. Так произошло и сейчас. Ведь раньше этот островок был частью большого острова Шмидта. Открытие обычных школьников может стать настоящей сенсацией в мировом научном сообществе.

Источник фото: телеканал «360»

Никакого открытия и не было бы, если бы не помощь опытного наставника. Дедовчанин Артем Макаренко в прошлом году тоже открыл новые земли в Арктике при помощи тех же спутниковых карт. За это он даже удостоился личного приема у Владимира Путина. Теперь 19-летний парень обучает этому ремеслу и других ребят. Открыл при школе секцию зондирования земли со спутников. Именно там и занимаются юные первооткрыватели.

Источник фото: телеканал «360»

Таких кружков в России — по пальцам пересчитать, а в Подмосковье и вовсе — один В небольшой комнате, где два стола и три ноутбука, и рождаются открытия. Никакой специальной и дорогой техники, только желание. Например, 14-летний Данил изучает стереометрические снимки земли. За соседним столом девятиклассник Леша борется с загрязнением русла Волги. Выясняет его причины — для этого тоже зондирует местность.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас много проектов. Мы не только острова открываем, но и занимаемся более приземленными темами: изучаем пожары, смотрим за нелегальными сливами, занимаемся и бизнес-разведкой. Направлений у нас очень много», — отметил Артем Макаренко.

Ребята уверяют, не за горами новое открытие. Какое именно — пока секрет. Ведь еще ждут результаты исследования острова. Открытие должно пройти верификацию у военных. Должна подтвердить выводы молодых исследователей и Гидрографическая служба Минобороны России. После этого к острову снарядят научную экспедицию, чтобы увидеть его воочию.