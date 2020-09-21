Юные инженеры испытали свои гоночные болиды в Подмосковье. Что ждет лидеров технобаттла?

На подмосковном аэродроме Быково прошел технобаттл «Формула Студент». Юные инженеры из разных городов России показали разработанные ими гоночные болиды. Соревновались они три дня — судьи оценивали бизнес-планы участников, технические характеристики машин и многое другое. Лучшие студенты пройдут стажировки в ведущих автомобильных компаниях.

Из восьми этапов последний, «Гонка на выживание», стал самым сложным. Ни одна из команд до финиша не дошла, но результаты соревнований подвели по итогам всех трех дней.

Золото взяли ребята из Тольятти — команда Togliatti Racing Team. Серебро — у белгородского коллектива Shukhov Racing, а бронза — у Polytech NCM из Санкт-Петербурга.

За три дня команды университетов представили самостоятельно спроектированные и уже созданные ими гоночные автомобили формульного типа.

Все требования серьезные — защитить перед опытными судьями бизнес-план по эксплуатации, дать подробный отчет о стоимости производства малой серии, показать свои машины в действии. А оценки дали российские и международные специалисты.

Лучшие участники пройдут стажировку в ведущих компаниях. Это отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Будем организовывать стажировки в ведущих компаниях Москвы. И надеемся, что не только московских, но и региональных, чтобы ребята на реальном производстве смогли отработать свои инженерные навыки Алексей Фурсин.

Корреспондент «360» показал, как прошел наиболее зрелищный этап — «Гонка на выносливость». Из 12 команд допустили только три. Чем все закончилось — узнаете в репортаже «360».