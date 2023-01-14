Подмосковье 14 января 2023, 18:42 Юные художники из Волоколамска подготовят выставку портретов героев Афганистана, Чечни и СВО

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Воспитанники студии изобразительного искусства «Радуга» в Волоколамске готовят выставку портретов героев Афганистана, Чечни и спецоперации. Экспозицию приурочат ко Дню защитника Отечества.

Ребята нарисовали воинов и медсестер, молодых ребят и ветеранов боевых действий, мужчин и женщин. Сейчас дети работают сразу над несколькими портретами солдат, которые погибли в зоне боевых действий на Украине.

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«Каждый солдат достоин внимания и уважения, поэтому мы просто брали фото ребят из интернета и писали их портреты. Пускай они останутся в веках, в наших портретах, чтобы люди их помнили», — пояснила руководитель образцового коллектива «Студия изобразительного искусства „Радуга“» Ольга Булычева.

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Героями портретов стали воевавший в Афганистане депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев, пограничник и мученик Евгений Родионов, воин-интернационалист Дмитрий Серков, побывавший в Афганистане руководитель совета ветеранов города Волоколамска Валерий Гурин и другие.

Большинство работ выполнены маслом на холсте, остальные гуашью. Студию посещают взрослые и дети, всего более 40 человек.

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