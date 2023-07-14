Подмосковье 14 июля 2023, 09:16 Юные художники из Мытищ стали лауреатами конкурса Российского центра защиты леса Unsplash

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Российский центр защиты леса проводит конкурс детских рисунков каждый год. На этот раз лауреатами стали юные художники из Мытищ.

Главной темой конкурса является лес — его защита, восстановление, красота и образ далекого будущего. Конкурс проходит в два этапа. Сначала рисунки принимают в регионах, выбирают победителей и призеров в каждой номинации: «Защита леса и лесовосстановление», «Лесная красота», «Лес в 3000 году».

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Всего на первый этап конкурса со всей России поступило более четырех тысяч работ. Отбор в Московской области успешно прошли учащиеся детско-юношеского центра «Галактика» в Мытищах. В возрастной группе семь-девять лет 1-е место заняла Вероника Медведева, 2-е место — Михаил Орлов, 3-е — Никита Кирюхин. В категории 10-12 лет лучшей стала работа Карины Набережневой, 2-е место получила Оксана Носырева.

Победительницей в итоговом финале конкурса «Лес — наш главный интерес» стала Вероника Медведева из Мытищ. Ее картина стала лучшей в номинации «Лесная красота».

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