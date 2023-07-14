14 июля 2023, 09:16
Юные художники из Мытищ стали лауреатами конкурса Российского центра защиты леса
Российский центр защиты леса проводит конкурс детских рисунков каждый год. На этот раз лауреатами стали юные художники из Мытищ.
Главной темой конкурса является лес — его защита, восстановление, красота и образ далекого будущего. Конкурс проходит в два этапа. Сначала рисунки принимают в регионах, выбирают победителей и призеров в каждой номинации: «Защита леса и лесовосстановление», «Лесная красота», «Лес в 3000 году».
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Всего на первый этап конкурса со всей России поступило более четырех тысяч работ. Отбор в Московской области успешно прошли учащиеся детско-юношеского центра «Галактика» в Мытищах. В возрастной группе семь-девять лет 1-е место заняла Вероника Медведева, 2-е место — Михаил Орлов, 3-е — Никита Кирюхин. В категории 10-12 лет лучшей стала работа Карины Набережневой, 2-е место получила Оксана Носырева.
Победительницей в итоговом финале конкурса «Лес — наш главный интерес» стала Вероника Медведева из Мытищ. Ее картина стала лучшей в номинации «Лесная красота».
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