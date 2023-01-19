Подмосковье 19 января 2023, 18:18 Юные хоккеисты поборются в Балашихе за Кубок Юрия Ляпкина

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Хоккейный турнир на Кубок Юрия Ляпкина стартовал в Балашихе. Соревнования продлятся до 22 января. Всего в турнире примут участие 12 детско-юношеских команд.

Традиционный турнир проходит в Подмосковье уже 12-й раз. В его рамках юные хоккеисты 2012 года рождения поборются за главный трофей. В этом году на соревнованиях собрались представители Подмосковья, Москвы, Калининграда, Сочи, Череповца и Белоруссии.

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Отмечается, что в Балашихе 19 и 20 января, с 9:00, пройдут регулярные матчи, 21 января, в 9:00, начнутся матчи плей-офф. Полуфинальные игры и финал Кубка Юрия Ляпкина состоятся 22 января, в 9:45.

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