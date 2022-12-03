Подмосковье 03 декабря 2022, 22:44 Юные хоккеисты первыми вышли на лед главного катка Чехова

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Праздничное открытие катка состоялось в Чехове. Воспитанники городской спортивной школы «Витязь» долго ждали этого события и удостоились чести первыми опробовать лед.

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Юные хоккеисты продемонстрировали свое мастерство, а также получили в торжественной обстановке первый спортивный документ — «Книжку хоккеиста».

К празднику присоединились и волшебные эльфы, которые провели для ребят веселые эстафеты. Поучаствовать в играх смогли не только спортсмены, но и все желающие.

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