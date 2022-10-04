Юные гимнастки из Лобни победили на всероссийских соревнованиях | 360°

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Юные гимнастки из Лобни победили на всероссийских соревнованиях

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Юные гимнастки из Лобни победили на всероссийских соревнованиях

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Подмосковные спортсмены одержали очередную важную победу. Лобненская команда «НИКА» стала чемпионом соревнований по эстетической гимнастике «Юные гимнастки». Состязания проводились в конце сентября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. За звание победителя предстояло побороться 51 команде, которые представляли разные города России.

В Лобне в команде занимаются девочки, которым сейчас от 10 до 12 лет. Тренирует их заслуженный мастер спорта по эстетической гимнастике, чемпионка мира и Европы Яна Сочугова. Победители определялись по количеству набранных баллов. Команда «НИКА» награждена медалями, дипломами и призами оргкомитета.

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В открытом турнире под названием «Московская осень» ученицы городского центра смогли завоевать еще пять медалей. Они выступили в категории 6-8 лет, а также в категории 8-10 лет.

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