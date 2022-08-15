Юные футболисты со всей России поборются за кубок Игоря Акинфеева в Бронницах

Игорь Акинфеев и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов расскажут об открытии традиционного детского футбольного турнира 17 августа в пресс-центре канала «Матч ТВ». Соревнования пройдут 22–23 августа на стадионе имени Сыроежкина в Бронницах.

В этом году на «Кубке Игоря Акинфеева» сразятся 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, Тулы, Московской области и гости из Белоруссии. Путем жеребьевки они будут разбиты на четыре группы, а занявшие первые места разыграют между собой главный трофей. Победителей наградит лично Игорь Акинфеев.

Идея проведения этого уникального события принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Впервые турнир прошел в 2018 году, и тогда за приз сражались только футбольные клубы Московской области. Два года подряд победителем становилась команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), а в 2021-м выиграл ФК «Строгино» (Москва).

Особенностью турнира этого года является кипербол. Эта футбольная дисциплина развивается по инициативе Игоря Акинфеева и Фонда «Страна Футбола». Цель кипербола — максимальная зрелищность футбольного матча за счет увеличения интенсивности игры, результативности атакующих действий и повышения роли вратаря команды в определении конечного результата.

Более подробно о предстоящих соревнованиях расскажут на пресс-конференции, которая состоится 17 августа, начало в 15:00, по адресу: Москва, Новый Арбат, 24 (пресс-центр канала «Матч ТВ» в здании кинотеатра «Октябрь»). Представителям СМИ необходимо направить заявку на участие до 15:00 16 августа. Контакты для аккредитации: mosoblsport@list.ru, +7 (915) 351-98-96 (Татьяна Соловьева).