Подмосковье 06 августа 2023, 18:17 Юные футболисты подольского «Витязя» обыграли соперников из Тамбова в двух возрастных категориях Андрюхина Мария

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На домашнем стадионе «Труд» в Подольске юные футболисты клуба «Витязь» обыграли соперников из Тамбова в ходе 19-го тура первенства ЦФО. Подмосковные коллективы 2007 и 2008 года рождения победили со счетом 1:0 и 5:0 соответственно.

«Наверное, нашим ребятам помогла и поддержка болельщиков. Мы рассказываем, приглашаем на наши игры. Во-первых, поддержать наших ребят, а во-вторых, это действительно интересно», — отметил директор спортшколы «Витязь» Валерий Волков.

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По итогам встреч младшая команда поднялась на третье место в турнирной таблице, коллектив 2007 года рождения занял восьмую позицию. Следующие игры ребята из Подольска проведут в гостях против ровесников из Курска, а 16 августа в Подмосковье приедут юные футболисты из Ярославля.

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