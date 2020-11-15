Юные футболисты из Подольска стали лучшими в первенстве Москвы

Финальные игры осеннего сезона первенства прошли 14 ноября. Подрастающие спортсмены ФСК «Заречье» Подольска завоевали первое место среди команд 2013 года рождения и оказались четвертыми среди команд 2012 года рождения.

«Поздравляем юных футболистов, а также тренеров Сергея Белослудцева и Артема Белослудцева с успешным завершением турнира и желаем дальнейших побед», — говорится в сообщении.

По итогам турнира лучшим игроком команды признали Клима Лукьянчикова. А лучшим игроком первенства среди игроков 2013 года рождения стал Артем Внучков. Лучшим представителем «Заречья» среди спортсменов 2012 года рождения назвали вратаря Кирилла Евсеева.

Ранее Россия предложила принять матчи молодежного чемпионата Европы по футболу. Для этого РФС обратился в UEFА.