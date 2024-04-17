Подмосковье 17 апреля 2024, 13:46 Юные футболисты из Белгорода проведут тренировки в Солнечногорске Юные футболисты из Белгорода приехали в Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Из Белгорода в Солнечногорск приехали 24 юных футболиста. Руководитель муниципалитета Константин Михальков встретил их с поезда на Восточном вокзале. Ближайшие две недели дети будут жить в уютной гостинице и продолжать спортивные тренировки.

Ребята будут тренироваться в спортивной школе № 1 в Солнечногорске. Футболистов сопровождают их тренеры.

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«К сожалению, в Белгороде сейчас небезопасно — продолжаются атаки на жилые районы города. Поэтому ближайшее время ребята проведут у нас. По поручению губернатора Андрея Воробьева лично встретил детей с поезда», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что спортсменов обязательно обеспечат их всем необходимым: питанием, комфортными номерами, помощью врачей и психологов при необходимости. Также для них организуют культурно-развлекательную программу.

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