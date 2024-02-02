Подмосковье 02 февраля 2024, 14:53 Юные фигуристы из Химок победили на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Соревнования «Северный вальс» состоялись на льду Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге. Воспитанники спортшколы городского округа Химки завоевали золото и серебро в парном катании.

В спортивном парном катании лучший номер продемонстрировали Варвара Илюшко и Роман Орлов. Серебро выиграл дуэт Анны Мезенцевой и Романа Романычева. За награды соревновались более 70 участников: от первого до третьего спортивных разрядов в парном катании и танцах на льду.

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«Фигуристы химкинской спортшколы по зимним видам спорта успешно представили наш городской округ. Поздравляю ребят с достойными результатами. Также хочу отметить тренеров, которые воспитывают поколение победителей. Очень важно, что для юных спортсменов в городском округе создана вся необходимая инфраструктура», — отметил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Дряннов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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