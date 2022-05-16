Юные боксеры из Подмосковья провели матчи с представителями ДНР

Юные боксеры Подмосковья провели матчевые встречи с представителями сборной ДНР. Спортсмены сошлись на ринге школы олимпийского резерва по боксу в Королеве.

Всего провели 14 боев среди юниоров и взрослых спортсменов.

К нам приехали ребятишки из Донецка, и для них сегодня, как мне кажется, я уверен в этом, как никогда нужна поддержка, нужно общение. Знать, что Подмосковье, вся Россия, для них родной дом. Несколько ребят выступают за Московскую область, за нашу страну Дмитрий Абаренов Министр физической культуры и спорта Московской области.

Участники встречи смогли пообщаться с легендами отечественного бокса и героями России. Юные спортсмены из ДНР отметили хороший уровень подготовки своих соперников из Подмосковья, а само мероприятие — как отличную возможность обменяться опытом с другими боксерами.

Мероприятие прошло под патронатом госкорпорации «Роскосмос» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области, федераций бокса России и Московской области.

Для спортсменов, которые принимали участие в матчевых встречах, также организована поездка в Москву.