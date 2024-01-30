30 января 2024, 15:35
Юные биатлонисты из Химок завоевали три медали на первенстве Московской области
Воспитанники спортивной школы по зимним видам спорта в Химках показали отличный уровень подготовки, завоевав три призовых места на соревнованиях по биатлону. Спортсмены выступили на дистанциях от 3,6 до 6 километров. Всего в состязаниях приняли участие 145 биатлонистов со всего Подмосковья.
Владимир Симонов показал лучшее время среди юношей 15-16 лет на дистанции в шесть километров, завоевав золотую медаль. Его товарищ по команде Даниил Ковалев укрепил успех химчан, заняв второе место в той же возрастной категории.
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Не остался без награды и Арсений Топоров, который стал бронзовым призером на дистанции 4,5 километра среди юношей 13-14 лет.
«Поздравляю наших спортсменов-победителей с достойным результатом. В городском округе развитие спорта является одним из приоритетных направлений. Такие достижения — колоссальная работа тренерского состава. Юные спортсмены могут гордиться своими наставниками», — прокомментировал муниципальный депутат Глеб Демченко.
Ранее другая воспитанница химкинской школы по зимним видам спорта уже завоевала бронзу на третьем этапе Кубка Федерации биатлона, который проходил в Белоруссии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
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