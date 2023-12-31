Подмосковье 31 декабря 2023, 14:47 Юные баскетболисты из ДНР получили новогодние подарки из Подмосковья Фото - Алексей Козеров

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Центр спортивной подготовки № 5 Московской области подарил воспитанникам спортивных школ Донецка экипировку и провел экскурсию по баскетбольному центру Подмосковья. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Ребята получили тренировочную форму, шапки, рюкзаки, мячи с автографами игроков «ЦСП-Химки-2» и открытки с новогодними поздравлениями.

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«Я поздравляю всех воспитанников спортивных школ и училищ Донбасса с наступающим Новым годом! Желаю благополучия, здоровья, дружбы в команде и как можно больше возможностей заниматься самым любимым видом спорта!» –поздравила гендиректор центра Татьяна Аратова.

Помимо экскурсии по центру, ребятам показали музеи и паркет игрового зала.

«Сложно сказать, сколько сейчас детей занимаются баскетболом, потому что тренировки проходят не в тех объемах, как хотелось бы, иногда в заочной форме или в режиме онлайн. Что больше всего радует детей — это участие в турнирах», — заявила председатель межрегионального Баскетбольного союза Донбасса Кристина Цыкалова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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