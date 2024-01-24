24 января 2024, 14:45
Юные баскетболисты ДНР получили подарки из Подмосковья
Воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Фаворит» в Макеевке получили новогодние подарки из Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Баскетболистам передали экипировку, спортивные рюкзаки, мячи с автографами игроков молодежной команды «ЦСП-Химки-2» и открытки с новогодними пожеланиями.
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Мяч с автографами подмосковных баскетболистов ребята поставили в импровизированный музей, чтобы сберечь памятные подписи.
В преддверии Нового года Центр спортивной подготовки № 5 Минспорта Подмосковья организовал встречу с представителями Межрегионального баскетбольного союза Донбасса. Тогда же и передали посылки для юных баскетболистов из Макеевки.
Еще часть новогодних подарков отправили баскетболистам в Мариуполь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
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