Подмосковье 24 января 2024, 14:45 Юные баскетболисты ДНР получили подарки из Подмосковья Центр спортивной подготовки №5 Московской области

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Воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Фаворит» в Макеевке получили новогодние подарки из Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области. ​

​Баскетболистам передали экипировку, спортивные рюкзаки, мячи с автографами игроков молодежной команды «ЦСП-Химки-2» и открытки с новогодними пожеланиями.

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​Мяч с автографами подмосковных баскетболистов ребята поставили в импровизированный музей, чтобы сберечь памятные подписи.

В преддверии Нового года Центр спортивной подготовки № 5 Минспорта Подмосковья организовал встречу с представителями Межрегионального баскетбольного союза Донбасса. Тогда же и передали посылки для юных баскетболистов из Макеевки.

Еще часть новогодних подарков отправили баскетболистам в Мариуполь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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