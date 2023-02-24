Подмосковье 24 февраля 2023, 13:25 Юные артисты драмтеатра из Дмитрова победили на всероссийском конкурсе

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Артисты средних возрастных групп театра «Колесо» из Дмитрова победили на всероссийском конкурсе «Вдруг, как в сказке…». С постановкой «Конек-Горбунок» они стали лауреатами первой степени.

Помимо игры на сцене, юные актеры слушали лекции и занимались с режиссерами ведущих детских театров страны. Также они успели посмотреть Суздаль, где проходил театральный конкурс.

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«Конкуренты были сильные, особенно театральные коллективы из Москвы. Привезли очень сильные постановки, не слабее нашего спектакля», — сообщила режиссер театра «Колесо» Екатерина Секач.

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По словам другого режиссера театра Дмитрия Мэлса, их артисты удивительно быстро растут — интеллектуально и духовно.

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