Юные архитекторы из Реутова украсили Комсомольский сквер арт-объектами

Шесть инсталляций появилось в реутовском Комсомольском сквере. Их соорудили ученики детского технопарка «Изобретариум».

Учащиеся летней школы «Изобретариума» готовились к созданию арт-объектов три недели: общались с фотографами, художниками и архитекторами, изучали территорию. В администрации округа рассказали, что концепцию инсталляций разработали на основе летней практики.

В детском технопарке «Изобретариум» учащиеся получают довузовское образование, обучают их молодые ученые, преподаватели МГТУ имени Н. Э. Баумана и сотрудники предприятия АО «ВПК „НПО машиностроения“». Школьники реализовывают творческие проекты по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и многим другим направлениям.