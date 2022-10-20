Юные активисты Подольска дополнили QR-кодами культурные объекты города | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 00:26 Юные активисты Подольска дополнили QR-кодами культурные объекты города

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Ребята из «Молодежной лиги» выиграли премию в рамках проекта «Время Подольска». Они выпустили таблички с QR-кодами, на которые нужно навести камеру, чтобы на экране появилось видео с информацией об объекте.

Администрация городского округа Подольск поддержала идею ребят и помогла с установкой табличек.

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«Мы находимся с вами около памятника Екатерины Второй. Именно она подписала указ, по которому село „Подол“ получило статус города. Мы не могли обойти этот памятник стороной. 15 проектов вошли в наш проект „Время Подольска“, — рассказала руководитель «Молодежной лиги» Олеся Честных.

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Все видеоролики и видеофайлы для проекта ребята подбирали сами. Они находили материал и снимали ролики.

Уже на протяжении 15 лет ребята дети Подольска со своим руководителем реализуют волонтерские мероприятия. На проект «Время Подольска» школьников вдохновили таблички на улицах, которые посвящены героям Великой Отечественной Войны. Но на них был только текст. Легионеры захотели усовершенствовать формат: сделать его более интерактивным, добавить музыку и видео.

«Мы распределили все обязанности. Я отвечал за дизайн табличек. Было очень много вариантов. Я остановился именно на этом, потому что здесь изображен Подольск», — поделился участник «Молодежной лиги» Владислав Маргарян.

Жителям Подольска идея ребят пришлась по душе.

«Замечательна идея, очень интересно рассказано. И для гостей города, и для самих подольчан. Мне кажется, будет интересно узнать что-то про историю Подольска», — отметил житель Подольска Андрей.

Ребята не планируют останавливаться на достигнутом. В Подольске сейчас появляется много новых объектов, которые в будущем активисты также планируют осветить.