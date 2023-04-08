Подмосковье 08 апреля 2023, 05:26 Юные актеры из Протвина взяли главный приз Международного конкурса Анна Мороз

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Юные артисты театр-студии «Галерка» из Протвина завоевали Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Достижение». Также актеры привезли Дипломы лауреатов I, II и III степени. Мероприятие состоялось в Казани.

«В декабре прошлого года на конкурсе „Тульский сувенир“ мы с ребятами взяли Гран-при и получили от организаторов в подарок три сертификата на Международный фестиваль-конкурс „Достижение“. Пришло время, и мы отправились в город Казань», — сообщила руководитель коллектива Ирина Климова.

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Среди победителей оказалась девятилетняя Ксения Ливандовская.

«Я была кошкой, когда рассказывала басню, и была Пеппи, когда рассказывала прозу „Пеппи длинны чулок“», — сообщила девочка.

Фестиваль-конкурс «Достижение» организован фестивальным движением «Дети России».

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