08 апреля 2023, 05:26
Юные актеры из Протвина взяли главный приз Международного конкурса
Юные артисты театр-студии «Галерка» из Протвина завоевали Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Достижение». Также актеры привезли Дипломы лауреатов I, II и III степени. Мероприятие состоялось в Казани.
«В декабре прошлого года на конкурсе „Тульский сувенир“ мы с ребятами взяли Гран-при и получили от организаторов в подарок три сертификата на Международный фестиваль-конкурс „Достижение“. Пришло время, и мы отправились в город Казань», — сообщила руководитель коллектива Ирина Климова.
Реклама
Среди победителей оказалась девятилетняя Ксения Ливандовская.
«Я была кошкой, когда рассказывала басню, и была Пеппи, когда рассказывала прозу „Пеппи длинны чулок“», — сообщила девочка.
Фестиваль-конкурс «Достижение» организован фестивальным движением «Дети России».
Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил ввести льготное посещение музеев для пенсионеров по принципу «Пушкинской карты» для молодежи.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Актеры
Протвино
Реклама
Реклама