Подмосковье 01 декабря 2022, 12:14 Юные актеры из Подмосковья поучаствуют в финале областного конкурса в Московском губернском театре 3 декабря

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Финал проекта «Театральный поединок» пройдет 3 декабря на большой сцене Московского Губернского театра. В нем примут участие юные актеры из 32 коллективов и студий 29 городов Подмосковья.

Конкурс направлен на формирование молодежного творческого сообщества. В финале для участников пройдут мастер-классы в театральной и цирковой сферах, а для руководителей коллективов проведут лекции и выступления экспертов в области педагогики, режиссуры и менеджмента.

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В ходе конкурса среди команд выберут лучших, после чего пройдет церемония закрытия и награждение.

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В жюри финала будут актриса Ирина Безрукова, профессоры ГИТИС Михаил Скандаров и Михаил Чумаченко, продюсер и режиссер Алексей Голубев и другие.

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