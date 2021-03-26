Юные актеры из Лосино-Петровского посоревновались в импровизации

В Лосино-Петровском юные актеры соревновались в импровизации. Победители батла будут представлять округ на зональных соревнованиях.

Для ребят из театральной студии «Выкрутасы» сцена уже стала родным домом, но в импровизационном батле они приняли участие впервые.

«Удовольствие дает, радость, переживания. Когда выходишь на сцену, руки трясутся. А на сцене ты уже получаешь удовольствие и уже забываешь, что там сидит народ», — поделилась впечатлениями Мария Губокоряка, участница батла.

Импровизация — это выступления без подготовки. Участников на сцене ставили в необычные и порой нелепые ситуации, задавали им забавные вопросы. Их задачей было быстро среагировать и развлечь этим зрителей. И хоть запланированного ничего нет, подготовка нужна. Как не застыть на месте от особо неожиданного задания, учил актер Михаил Грищенко.

«Для меня это было обалденное приключение в три мастер-класса, но я получил колоссальное удовольствие, наслаждение. Я благодарен ребятам, которые напитали меня волшебной талантливой энергией искусства», — рассказал Михаил Грищенко, тренер по актерской импровизации.

На импровизационном батле проверяли находчивость, смелость, чувство юмора и актерское мастерство. Выбрали пять победителей, которые будут представлять городской округ на зональных соревнованиях.

«Идея родилась давно, но непосредственно с детьми мы работаем второй год. В прошлом году мы провели тоже театральный поединок. Ребята занимаются актерской импровизацией, причем те, кто ходит в театральные студии. То есть мы дополняем их образование еще именно актерской импровизацией. Для того, чтобы они были более раскрепощенными, чтобы они быстрее входили в роль», — пояснил Валерий Опенкин, директор по организационным вопросам проекта «Театральный поединок».

Конкурс проходил при поддержке администрации Лосино-Петровского. Удовольствие и радость от веселого поединка достались в равной степени всем: зрителям, судьям и, конечно же, участникам батла.