Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре | 360°

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Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре

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Активная подготовка к осеннему этапу проекта «Театральный поединок — 2022» началась в Подмосковье. 16 молодежных коллективов из 32 смогли пробиться на этот уровень конкурса.

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12 сентября началась образовательная программа для участников конкурса, который проходит по олимпийской системе — с выбыванием. Педагоги помогут юным актерам подготовиться к осеннему этапу, закрепить свои знания, отточить мастерство. На занятиях их обучают сценической речи, движению, мастерству актера. Молодые люди также получают навыки в пантомиме, жонглировании, искусстве иллюзии.

Конкурсная программа осеннего этапа состоит из 15 поединков, которые будут проводиться в октябре и ноябре в формате театральной игры. Среди членов жюри — актеры театров Москвы и Московской области, эксперты и амбассадоры проекта, педагоги театральных вузов и авторитетные деятели искусства.

Финал пройдет в декабре 2022 года. После решающего поединка, в котором определится победитель, состоятся церемония награждения и гала-концерт.

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