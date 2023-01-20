Подмосковье 20 января 2023, 08:27 Юношеский турнир по хоккею стартовал в Балашихе

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Юношеский турнир по хоккею на Кубок Юрия Ляпкина стартовал в Балашихе. Он проводится уже 12-й раз. Игры пройдут в ледовом дворце «Арена Балашиха», участие в них примут спортсмены 2012 года рождения.

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На торжественном открытии символическое вбрасывание шайбы вместе со знаменитым хоккеистом Юрием Ляпкиным провели глава городского округа Балашиха Сергей Юров, первый вице-президент Федерации хоккея Московской области Олег Козин и президент хоккейного клуба «Витязь» Михаил Головков.

Это праздник хоккея, который стал уже хорошей и доброй традицией. В Балашиху в январе приезжают команды из разных городов нашей страны. Турнир — это и элемент той системы поддержки хоккея, которая работает в городе. В прошлом году в Балашиху переехал профессиональный хоккейный клуб «Витязь», который выступает в КХЛ. Сегодня между клубом и хоккейной школой заключено соглашение. Ребята, которые занимаются в хоккейной школе, имеют возможность расти и развиваться в рамках системы хоккейного клуба «Витязь», выступать в молодежной команде. Мы планируем, что это сотрудничество будет долгосрочным. Сергей Юров

Турнир собрал 12 хоккейных команд из знаменитых спортивных школ России и Белоруссии.

«К нам приехали хоккеисты из Калининграда, Сочи, Минска. Это радует и идет на пользу развитию детского хоккея. Турнир будет длиться четыре дня. К нам в гости приедет пятерка легенд хоккея — это олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Желаю всем участникам успехов», — сказал олимпийский чемпион Юрий Ляпкин.

Регулярные матчи турнира пройдут 19 и 20 января, а 21 января в 9:00 стартуют матчи плей-офф. Игры полуфинала и финала начнутся 22 января в 9:45. Вход свободный.

Ежегодный хоккейный турнир проводится с 2010 года. Он приурочен ко дню рождения олимпийского чемпиона и почетного жителя Балашихи Юрия Ляпкина. По итогам соревнований прошлых лет команда Балашихи насколько раз занимала призовые места и получала золотые медали турнира.

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