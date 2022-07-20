Юному жителю Химок подарили инвалидную коляску

Современную инвалидную коляску с электроприводом подарили семикласснику Илье Сацюку уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и глава Химок Дмитрий Волошин. У мальчика тяжелое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия второго типа.

«С семьей Ильи мы давно на связи. Раньше мальчик передвигался на обычной механической коляске. А это очень тяжело, особенно если нужно подниматься по пандусу вверх. Коляска с электроприводом решает для семьи много проблем и вопросов — теперь Илья может самостоятельно добираться до школы и гулять с друзьями без помощи мамы», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Новая электрическая коляска изготовлена по индивидуальным размерам ребенка.

«Эта коляска нам очень была нужна. Илья совсем не может ходить, а так самостоятельно сможет выехать на улицу. Он меня уже стесняется, все-таки и возраст уже такой, когда хочется больше самостоятельности», — поделилась мама Ильи Наталья Сацюк.

В канун Нового года в семью Ильи с подарками приехала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, тогда он и поделился своей мечтой о современной коляске с электроприводом. Омбудсмен и глава Химок обратились с просьбой о помощи в московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» и тут же получили ответ от его секретаря Игоря Брынцалова — заказывайте коляску. Буквально за месяц были улажены все бюрократические процедуры и оформлен заказ на коляску.

«Мы будем расти вместе с Ильей. Это не разовая акция, мы патронируем все семьи области, имеющие статус паллиативной, и в каждом случае помощь индивидуальна — в зависимости от потребностей семьи и ребенка. Мы никому не отказываем, активно ищем спонсоров и меценатов, привлекаем администрации округов», — отметила Ксения Мишонова.

Болезнь не мешает Илье хорошо учиться. Самая большая его любовь — программирование. Илья мечтает стать разработчиком компьютерных игр.

Еще одним приятным и очень нужным подарком для Ильи стал мобильный телефон.

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