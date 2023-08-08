Подмосковье 08 августа 2023, 12:44 Юниоры из Воскресенска выиграли золото и бронзу на всероссийских соревнованиях по бадминтону пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Спортсмены из Воскресенска успешно выступили на всероссийских юношеских и юниорских соревнованиях по бадминтону «Южный берег» в Краснодарском крае. Они выиграли две золотые и две бронзовые медали.

Участие во всероссийских соревнованиях по бадминтону приняли воспитанники спортивной школы по единоборствам из Воскресенска.

Василиса Ицкова стала абсолютной победительницей в возрастной категории до 17 лет. Другая спортсменка Ирина Пчельникова выиграла золото в парном разряде и бронзу в смешанном разряде. Также отличился Матвей Османов, он занял третье место в парном разряде.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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