Подмосковье 07 февраля 2024, 14:44 Юниоры из Лобни выиграли бронзу на первенстве ЦФО по тхэквондо Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Первенство Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ среди юниоров прошло в начале февраля. Воспитанники школы тхэквондо из Лобни завоевали две бронзовые медали.

Участие в соревнованиях приняли более 250 спортсменов в возрасте 15-17 лет. Они представляли 13 регионов России.

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По результатам состязаний бронзовыми призерами стали Амир Омаев и Вероника Макеева из Лобни. Амир занял 3-е место среди юниоров в весовой категории до 45 килограммов. Вероника получила бронзу в группе юниорок в весовой категории до 52 килограммов.

Ранее временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о строительстве бассейна вблизи дворца спорта.

Напомним, в начале февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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