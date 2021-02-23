Юниоры из Чехова обыграли местную администрацию в хоккейном матче в честь 23 Февраля

В Чехове 23 Февраля отметили по-мужски. В округе провели товарищеский хоккейный матч на открытом льду. Против воспитанников местного хоккейного клуба до 16 лет «Стремиловский юниор» вышла администрация городского округа Чехов.

Матч между юными спортсменами и администрацией Чехова получился зрелищным. В помощь к молодым хоккеистам отправили советника губернатора Подмосковья Александра Когана.

«Я сыграл защитника, в хоккей играют настоящие мужчины. В общем, все по-мужски, все по-настоящему. Бой был такой ответственный, целеустремленный. Но в принципе победила дружба. Лед великолепный, я так понимаю, лед доступен для всех. Приходят сюда, катаются и получают заряд бодрости и здоровья», — рассказал Александр Коган, советник губернатора Московской области в ранге министра.

Итоговый счет матча — 10:9 в пользу юниоров. Им вручили победный кубок и медали. Команда радовалась искренне — для их спортивной карьеры каждый трофей важен, даже в таком товарищеском турнире. При этом их соперники, администрация Чехова, тоже уверены, что победили. Ведь успешная карьера этих 16-летних мальчишек — общее достижение.

«В День защитника Отечества мы провели замечательное мероприятие с нашим подрастающим поколением. Несмотря на морозную погоду, сыграли матч на нашем открытом катке. Хороший тяжелый матч был, и ребята победили, и я надеюсь, что такие события будут закалять их характер и формировать настрой победителя», — отметил Григорий Артамонов, глава городского округа Чехов.