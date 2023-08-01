Подмосковье 01 августа 2023, 10:00 Юниорская сборная Подмосковья выиграла 17 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике Федерация тяжелой атлетики России

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Тяжелоатлеты из Подмосковья заработали 17 медалей на первенстве России среди юниоров от 15 до 23 лет. В Минспорте региона рассказали, кто отличился на этих соревнованиях.

Спортсмены завоевали семь золотых, три серебряные и семь бронзовых медалей первенства страны. Этот результат вывел сборную Подмосковья на первое место в общекомандном зачете.

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​Сразу три золота завоевала Евгения Гусева из Люберец. Спортсменка взяла в рывке 96 килограммов и 114 — в толчке. В сумме двоеборья у нее 210 кило.

​Две серебряные и одну бронзовую медали записала на свой счет Дарья Навольнева из Богородского округа. Два золота и одно серебро взяла Александра Фурдик из Ленинского округа — она стала лучшей в своей весовой категории в рывке и двоеборье.

Два первых места удалось занять Наталье Лапиной из Старой Купавны. В рывке подмосковная спортсменка показала результат 87 килограмм, а в сумме двоеборья — 189.

​Трижды бронзовой стала Лидия Соколова из Люберец, еще два третьих места удалось занять Елене Мельниковой из Орехово-Зуева. Даниил Петров из Богородского округа тоже сумел войти в тройку сильнейших.

​Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок проходило с 24 по 31 июля в Саранске. ​Подмосковные участники представляли Спортивную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

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