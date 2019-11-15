Юниор с большой буквы. Школьник из Реутова стал самым успешным участником WorldSkills Russia Московской области

Артем Панферов из Реутова участвовал в движении WorldSkills Russiа несколько раз. и сейчас стал самым активным участником движения WorldSkills Russiа Московской области в Юниорской Лиге по компетенции «Токарные работы на станках с числовым программным управлением».

Впервые воспитанник средней общеобразовательной школы № 7 Реутова познакомился с движением и принял участие в чемпионате WorldSkills Russia в 2016 году. Работа во время практических занятий на современных станках с числовым программным управлением в подмосковном колледже «Энергия» становилась для Артема всё более увлекательной. С большим интересом и энтузиазмом он выполняет все модули конкурсных заданий: чтение технических чертежей, программирование, наладка оборудования, контрольные измерения. Основная задача при выполнении конкурсного задания — самостоятельное изготовление детали согласно требованиям чертежа, деталь должна быть годной для использования в машиностроении, авиастроении или других высокотехнологичных отраслях промышленности.

На получение новых знаний и навыков, освоение оборудования, общение с тренером Юниор уделяет достаточно свободного времени, к тому же успевает выполнять все школьные задания и увлекается футболом и игрой на гитаре.

Знаковой победой для Артема Панферова стало выступление на WorldSkills Hi-Tech 2019 в Екатеринбурге, где он получил золотую медаль и оценкой в 536 баллов ушел намного вперед от своих соперников. WorldSkills Juniors — это правильный формат юниорской профориентации, поскольку здесь ребята могут познакомиться с компетенциями ведущих корпораций страны и дальше развиваться в интересной для них отрасли.

Стоит также отметить и победы юниора в региональных чемпионатах Московской области 2017 и 2018 годов, участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Москве и Комсомольске-на-Амуре. Все эти соревнования профессионального первенства и составляют бесценный опыт юноши.

Сегодня юный профессионал готовится к шестому Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2020 Московской области, который состоится в марте следующего года. По мнению тренера Романа Никитина, Артем является лидером среди сверстников и даже может состязаться в конкурсе профмастерства с ребятами из колледжей. Наравне со студентами Артем посещает всевозможные стажировки. В ноябре ребята поехали на обучение в Германию, где учились культуре труда, а также изучали технический и разговорный английский язык.

Юниор рассчитывает использовать весь багаж знаний и навыков, весь свой опыт, чтобы успешно пройти региональный чемпионат и полуфинал. В предстоящем Финале восьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Артем рассчитывает только на самую высокую оценку.