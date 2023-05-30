Подмосковье 30 мая 2023, 08:18 «Юнармия» отпраздновала 7-летие в парке «Патриот» в Одинцове

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«Юнармии» исполнилось 7 лет. По этому случаю в парке «Патриот» прошел форум «Юнармия — семья», где собрались более тысячи участников движения со всей России.

Юнармейцев поздравил генерал-полковник Виктор Горемыкин, заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации.

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Программа фестиваля включает два блока: спортивный и образовательный. Ребята прошли веревочный курс с элементами военно-спортивных игр, а также мастер-классы по 3D-печати, управлению дронами и плетению маскировочных сетей.

После физических нагрузок для ребят организовали культурную программу. В центре «Авангард» прошел концерт, на котором наградили лучших представителей движения и вручили медали «Юнармейская доблесть». Перед гостями выступили творческие коллективы и приглашенные артисты.

«Юнармия» уже объединила более миллиона детей и подростков по всей стране. Ребята осваивают азы начальной военной подготовки, развивают лидерские навыки, приобретают научно-технические знания. Стать юнармейцем может любой школьник в возрасте от восьми до 18 лет. Для этого нужно обратиться с заявлением в штаб по месту жительства.

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